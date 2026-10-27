Ninsori abundente pe Transfăgărășan: DRDP Brașov analizează închiderea circulației

Publicat 27 oct. 2026, 10:56 Sursă newsweek

Ninsorile abundente au acoperit carosabilul de pe Transfăgărășan, în zona alpină a Munților Făgăraș. Direcția Regională de Drumuri și Poduri Brașov intervine cu utilaje și analizează închiderea circulației.

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