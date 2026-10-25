Populația județului Gorj scade: Decese de aproape două ori mai multe decât nașteri în vara lui 2026

Județul Gorj a înregistrat un spor natural negativ în vara lui 2026, cu 176 de nașteri și 324 de decese. Diferența dintre cele două categorii este de 148 de persoane.
Conform datelor Direcției Județene de Statistică Gorj, aferente verii anului 2026, numărul persoanelor decedate a fost de aproape două ori mai mare decât cel al nou-născuților.
La nivel național, județul ocupă locul 34 din 42 în clasamentul numărului de nașteri. Ponderea Gorjului în totalul înregistrat în România este de aproximativ 1,4%.
Aceste cifre evidențiază continuarea presiunii demografice asupra comunităților locale. Pe lângă scăderea natalității, plecarea tinerilor către alte orașe sau în străinătate rămâne o provocare pentru județ.
Factorii care influențează decizia tinerilor de a rămâne în Gorj și de a-și întemeia o familie includ oportunitățile de angajare, nivelul salariilor și posibilitățile de dezvoltare economică.