Decizie UE: Companiile aeriene, obligate să ofere bagaj de mână gratuit și despăgubiri mai rapide

Publicat 13 iul. 2026, 12:28 Sursă Realitatea.Net

Parlamentul European a aprobat o actualizare majoră a regulilor (blocate încă din 2013). Noile norme prevăd includerea obligatorie a bagajului de mână în prețul afișat inițial, așezarea gratuită a părinților lângă copiii sub 14 ani, eliminarea taxelor pentru corectarea greșelilor de nume și termene mai clare (30 de zile) pentru plata despăgubirilor în caz de întârzieri mai mari de 3 ore. Regulile vor deveni pe deplin aplicabile companiilor aeriene după o perioadă de tranziție de un an.

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