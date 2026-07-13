Alertă hidrologică. Cod galben de inundații în șase județe din țară, până marți dimineață

Publicat 13 iul. 2026, 12:12 Actualizat 13 iul. 2026, 12:18 Sursă Realitatea.Net

Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis luni o atenționare Cod galben de inundații, valabilă până marți dimineață, pentru râuri din șase județe ale țării.

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