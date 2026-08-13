Sanatate· 1 min citire

Spitalele din Gorj, în gardă pentru pene de curent. Generatoarele au fost verificate

Spitale/ Colaj foto AI

Spitale/ Colaj foto AI

Realitatea de Gorj
Scris deRealitatea de Gorj
Publicat13 aug. 2026, 07:20
SursăRealitatea PLUS

Spitalele din Gorj sunt pregătite pentru o eventuală pană de curent! Managerii acestora au transmis că generatoarele au fost verificate și că pot intra în funcțiune în cazul unei avarii.

Spitalele din Gorj se pregătesc pentru o eventuală pană de curent. Managerii unităților medicale spun că generatoarele au fost verificate și sunt gata să intre în funcțiune în caz de avarie.

Măsurile vin în contextul opririi Unității 2 de la Cernavodă. Direcția de Sănătate Publică a cerut spitalelor să inventarieze toate generatoarele, să confirme dacă sunt funcționale și dacă există suficient combustibil pentru acestea.

Autoritățile verifică situația în toată țara pe fondul crizei energetice, iar unitățile medicale trebuie să fie pregătite să asigure continuitatea serviciilor esențiale chiar și în cazul unei întreruperi prelungite a energiei electrice.

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