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Sanatate· 1 min citire
Realitatea Medicală cu Nicole Păcuraru: Matcha, cafeaua și ceaiul pot reduce absorbția fierului
Publicat9 sept. 2026, 10:17
Actualizat9 sept. 2026, 11:53
Matcha, cafeaua și ceaiul nu „fură” fierul din organism, dar îl pot face mai greu de absorbit dacă sunt băute odată cu masa. O oră distanță și un plus de vitamina C în farfurie pot face diferența.
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