Sanatate· 1 min citire

Realitatea Medicală cu Nicole Păcuraru: Matcha, cafeaua și ceaiul pot reduce absorbția fierului

Scris deCatalina Anghel
Publicat9 sept. 2026, 10:17
Actualizat9 sept. 2026, 11:53

Matcha, cafeaua și ceaiul nu „fură” fierul din organism, dar îl pot face mai greu de absorbit dacă sunt băute odată cu masa. O oră distanță și un plus de vitamina C în farfurie pot face diferența.

Ceaiul, cafeaua și fierul. Matcha de dimineață, cafeaua de la 10, ceaiul la prânz, toate pot să scure fierul din farfurie. De vină sunt taninii. Se leagă de fier direct în intestin și pot bloca până la 60% din absorbție. Dar stai liniștit. Dacă ești sănătos, cafeaua nu-ți dă anemie. Contează doar dacă le bei în timpul mesei și dacă ești deja vulnerabil. Adică anemie, sarcină, dietă vegetariană.

Soluția? Nu renunța la nimic, doar mută-ți ceasul: o oră distanță între masă și cafea. Și încontru. Pune vitamina C în farfurie: lămâie, roșii, ardei. Ea face exact pe dos: crește absorbția fierului. Deci bea matcha doar la o oră potrivită.

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