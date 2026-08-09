Alertă MAE pentru românii din Spania: nivel maxim de prealertă pentru incendii în Valencia, chiar în ziua eclipsei de Soare

Ministerul Afacerilor Externe îi avertizează pe românii care se află, tranzitează sau urmează să călătorească în Comunitatea Valenciană din Spania. Autoritățile regionale au instituit nivelul maxim de prealertă pentru incendii forestiere pe 12 august 2026, ziua eclipsei solare. Măsura se aplică pe întreg teritoriul regiunii. Decizia a fost luată deoarece numeroase persoane sunt așteptate să se adune în aer liber pentru observarea eclipsei.
Acces interzis în zonele forestiere
Pe 12 august va fi interzis accesul persoanelor pe traseele turistice și în zonele de câmp deschis. Aprinderea focului va fi interzisă în păduri și pe o rază de 500 de metri în jurul acestora. Autoritățile vor restricționa accesul și în mai multe parcuri naturale. Măsurile sunt obligatorii și afectează numeroase zone turistice.
Vor fi închise parcurile naturale Tinença de Benifassà, Serra de Irta, Penyagolosa, Prat de Cabanes-Torreblanca, Desert de les Palmes, Serra d'Espadà și Albufera. Restricțiile se aplică și în Puebla de San Miguel, Sierra Calderona, Hoces del Cabriel, Chera-Sot de Chera și Turia. Pe listă se mai află Marjal de Pego-Oliva, Sierra de Mariola și Carrascal de la Font Roja. Va fi închis și monumentul natural Camí dels Pelegrins de les Useres.
Camparea, interzisă în mai multe locuri
În zilele de 11 și 12 august va fi interzisă camparea în zonele El Molinillo din Titaguas, Jórgola din Domeño și Fuente Muñoz din Benagéber. Măsura se aplică și în Fuente de Don Guillén din Puebla de San Miguel și El Remedio din Utiel. Camparea nu va fi permisă nici în Porta Coeli din Serra și El Planàs din Vistabella. În zonele de agrement aflate pe terenuri forestiere, activitățile sportive și recreative vor putea avea loc doar în spațiile special amenajate.
Autoritățile recomandă observarea eclipsei din zonele urbane sau din punctele oficiale pregătite în acest scop. Accesul trebuie făcut numai pe căile amenajate. Oamenii trebuie să respecte traseele de intrare și de ieșire stabilite de autorități. MAE îi sfătuiește pe români să evite toate zonele restricționate și să respecte instrucțiunile autorităților locale.
Românii pot solicita asistență consulară la numerele +34 964 216 171, +34 964 216 172, +34 964 203 331 și +34 964 203 234. Mai sunt disponibile numerele +34 962 985 644, +34 962 985 278 și +34 961 237 364. Apelurile sunt redirecționate către centrul de asistență și preluate permanent de operatori. Pentru situațiile urgente poate fi apelat numărul Consulatului General al României la Valencia: +34 677 842 467.