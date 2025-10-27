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Politica· 2 min citire
SORIN GRINDEANU RECUNOAȘTE GREȘELI ALE PSD LA GUVERNARE: „ROMÂNIA ARE NEVOIE DE RELANSARE ECONOMICĂ, NU DOAR DE AUSTERITATE”
SORIN GRINDEANU RECUNOAȘTE GREȘELI ALE PSD LA GUVERNARE: „ROMÂNIA ARE NEVOIE DE RELANSARE ECONOMICĂ, NU DOAR DE AUSTERITATE”
Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a admis luni, că partidul său a greșit.
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