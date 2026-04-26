Sondaj CURS: 54% dintre bucureșteni consideră că premierul Ilie Bolojan ar trebui să demisioneze
Potrivit unui sondaj realizat de Centrul de Sociologie Urbană și Regională - CURS în luna aprilie, în Capitală, 54% dintre respondenți consideră că premierul Ilie Bolojan ar trebui să demisioneze, în timp ce 42% spun că nu, iar 4% nu au o opinie.
67% dintre bucureșteni spun că au auzit despre tensiunile din coaliția de guvernare / 54% dintre respondenți consideră că premierul Ilie Bolojan ar trebui să demisioneze.
74% dintre bucureșteni cred că România merge într-o direcție greșită, în timp ce 19% spun că direcția este bună, iar 7% nu au o opinie.
63% consideră că Bucureștiul merge într-o direcție greșită, iar 31% cred că direcția este bună, în timp ce 6% nu se pronunță.
Traficul și aglomerația sunt indicate de 27% dintre respondenți, fiind principala problemă.
Urmează impozitele și taxele, cu 13%, și starea străzilor, cu 12%.
Curățenia este menționată de 10%, iar apa caldă și nivelul de trai de câte 9%.
Sănătatea este indicată de 8%, poluarea de 7%, parcările de 3%, iar transportul în comun de 1%.
Sondajul realizat de CURS în București, în aprilie 2026, arată un oraș în care nemulțumirea rămâne dominantă, iar tensiunile politice sunt resimțite clar în opinia publică.
Cercetarea a fost realizată pe un eșantion de 1073 persoane adulte din București, în perioada 22–25 aprilie 2026.
Marja de eroare este de ±3%, la un nivel de încredere de 95%.
