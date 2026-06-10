Reuniune de urgență la NATO, la solicitarea României. Discuții cruciale despre securitatea din Marea Neagră și incidentele cu drone

Astăzi are loc reuniunea crucială pentru securitatea țării noastre! Liderii NATO discută în următoarele ore, la solicitarea României, despre securitatea Mării Negre, după ce două drone au explodat pe teritoriul țării noastre. Jurnalista Realitatea PLUS, Ana Maria Păcuraru, a explicat importanța acestui eveniment pentru țara noastră.

Consiliul Nord-Atlantic (NAC) se reunește astăzi, 10 iunie 2026, la sediul NATO din Bruxelles, în cadrul unei ședințe dedicate evoluțiilor recente privind securitatea în regiunea Mării Negre. Reuniunea a fost convocată la solicitarea României, în contextul intensificării preocupărilor legate de situația de securitate din zona flancului estic al Alianței.

Discuțiile vin într-un moment în care incidentele din proximitatea României au readus tema Mării Negre în centrul agendei NATO, fiind considerate un subiect prioritar pentru statele aliate.

România a cerut includerea situației Mării Negre pe agenda NATO

Potrivit informațiilor oficiale, această reuniune este rezultatul demersurilor susținute ale României în cadrul Alianței Nord-Atlantice, tema securității din regiunea Mării Negre fiind abordată constant în ultimele luni la nivel aliat.

Importanța strategică a zonei a determinat statele membre să mențină acest subiect pe agenda discuțiilor, în special în contextul tensiunilor și al riscurilor de securitate în creștere.

Incidentele cu drone, în centrul discuțiilor

Unul dintre punctele centrale ale reuniunii de la Bruxelles îl reprezintă incidentele recente cu drone care au afectat spațiul de securitate al României și au ridicat semne de întrebare cu privire la siguranța cetățenilor și a infrastructurii din zonă.

Aceste episoade au determinat intensificarea consultărilor între aliați și au accelerat convocarea ședinței Consiliului Nord-Atlantic.

Reprezentarea României la Bruxelles

România este reprezentată la această reuniune de ambasadorul Dan Neculăescu, Reprezentantul Permanent al țării noastre la NATO.

Acesta participă la consultările cu partenerii aliați în cadrul discuțiilor dedicate evaluării situației de securitate și coordonării măsurilor comune.

MAE subliniază importanța coordonării în cadrul NATO

Ministerul Afacerilor Externe a transmis că menținerea unui dialog constant și a unei coordonări strânse cu aliații reprezintă elemente esențiale pentru consolidarea securității pe Flancul Estic al NATO și în regiunea Mării Negre.

În acest context, reuniunea de la Bruxelles este privită ca o etapă importantă în procesul de consultare și cooperare între statele membre, într-un moment considerat sensibil pentru arhitectura de securitate regională.