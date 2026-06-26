PSD lansează un atac dur la adresa PNL, USR și UDMR: „Schimbă regulile doar ca să rămână la putere”

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 26 iun. 2026, 13:41

PSD acuză PNL, USR și UDMR că tergiversează formarea unui nou Executiv și susține că partidele de dreapta modifică permanent condițiile negocierilor pentru a-și conserva pozițiile de putere.

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