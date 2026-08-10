Anca Alexandrescu: ”Victor Ponta vrea să spargă valul suveranist. Are în spate personaje din servicii și pe fugarul Ghiță”

Publicat 10 aug. 2026, 14:44 Sursă realitatea.net

Anca Alexandrescu, realizatoarea emisiunii „Culisele Statului Paralel”, a declarat luni, în direct la Realitatea Plus, că Victor Ponta încercă să spargă valul suveranist și că, în spatele acestui demers, s-ar afla personaje din zona serviciilor, dar și fugarul Sebastian Ghiță.

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