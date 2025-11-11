Politica· 1 min citire

Nicușor Dan se face scut pentru rezista Oana Gheorghiu VIDEO

Nicușor Dan se face scut pentru rezista Oana Gheorghiu VIDEO

Nicușor Dan se face scut pentru rezista Oana Gheorghiu VIDEO

Realitatea de Gorj
Scris de Realitatea de Gorj Publicat: 11 nov. 2025, 10:45

Președintele nu va aviza începerea urmăririi penale

Președintele Nicușor Dan se erijează în organ suprem de judecată atunci când este vorba despre reziști. Întrebat despre scandalul în care este implicată Oana Gheorghiu, după declarațiile legate de pensiile magistraților, șeful statului a precizat că nu va aviza începerea urmăririi penale, așa cum a solicitat CSM.

Chiar dacă a recunoscut că afirmațiile vicepremierului au fost „nefericite”, Nicușor Dan consideră că reacția CSM este exagerată și a precizat că nu va semna începerea urmăririi penale.

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