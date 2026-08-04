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Politica· 1 min citire
Nicușor Dan amenință cu reexaminarea Legii decarbonizării: „România nu poate pierde miliarde din PNRR”
Nicușor Dan
Președintele Nicușor Dan a transmis că va folosi toate instrumentele constituționale aflate la dispoziția sa dacă Parlamentul va adopta Legea decarbonizării în forma rezultată din lucrările comisiilor de specialitate. Șeful statului susține că obiectivul este evitarea pierderii fondurilor europene din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).
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