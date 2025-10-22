Advertising
Politica· 2 min citire
GRINDEANU ARUNCĂ BOMBA. LEGILE RESPINSE DE CCR AR AVEA ȘI PROBLEME DE CONȚINUT
GRINDEANU ARUNCĂ BOMBA. LEGILE RESPINSE DE CCR AR AVEA ȘI PROBLEME DE CONȚINUT
Președintele interimar al PSD a declarat că pachetul de măsuri de austeritate respins de CCR ar avea și probleme de conținut
Citește și
- 20:09Adrian Veștea: „Mâine depun la Parlament programul de guvernare și lista miniștrilor”
- 19:10Veștea depune mâine lista miniștrilor și programul – SURSE. Nicușor Dan și-a amânat plecarea la un summit internațional
- 18:56Patru din cinci români cred că țara merge într-o direcție greșită - sondaj AVANGARDE
- 16:40Cătălin Predoiu a demisionat din funcția de conducere în PNL. Ședință tensionată a liderilor liberali - SURSE
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Gorj și pe Google News