Politica· 1 min citire

Dosarul lui Călin Georgescu va fi rejudecat

Călin Georgescu

Călin Georgescu

Scris deStoica Marian
Publicat19 iun. 2026, 14:36
Actualizat19 iun. 2026, 14:39
Sursărealitatea.net

Dosarul lui Călin Georgescu, fost candidat independent la alegerile prezidențiale, se va relua cu un alt complet de judecată. Este vorba despre dosarul în care Georgescu este acuzat de complicitate la tentativă la acțiuni împotriva ordinii constituționale.

Instanța a dispus repunerea cauzei pe rol în vederea reluării dezbaterilor în noua componență a completului de judecată, după ce unul dintre judecători a înaintat o cerere de abținere.

Noul termen stabilit de instanță este 29 iunie.

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