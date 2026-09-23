Discuții decisive pentru noul Guvern: Bolojan și Grindeanu negociază, în timp ce PSD refuză susținerea lui Mureșan

Ilie Bolojan și Sorin Grindeanu au purtat miercuri discuții despre formarea noului Guvern, în contextul în care PSD a anunțat că nu va susține Cabinetul condus de Siegfried Mureșan.
Întâlnirea dintre cei doi lideri politici a avut loc în condițiile în care premierul desemnat continuă negocierile cu partidele parlamentare pentru obținerea sprijinului necesar învestirii.
Bolojan și Grindeanu, discuții pentru noul Guvern
Liderii PNL și PSD au discutat despre situația politică și despre pașii necesari pentru formarea viitorului Executiv. Potrivit unor surse politice, întâlnirea a avut loc pe „teren neutru”, fără participarea lui Siegfried Mureșan.
Premierul desemnat a avut ulterior o discuție cu Sorin Grindeanu. Social-democratul i-ar fi solicitat programul de guvernare înainte ca PSD să stabilească o întâlnire oficială cu Mureșan.
Siegfried Mureșan a început deja consultările cu grupurile parlamentare. A discutat cu reprezentanții PNL, USR și UDMR, iar următoarele întâlniri vizează grupul minorităților naționale și PSD.
PSD nu susține Guvernul Mureșan
Sorin Grindeanu a anunțat pe 21 septembrie că PSD nu va vota Cabinetul propus de Siegfried Mureșan. Decizia a fost luată în conducerea partidului și urmează procedura internă de validare.
Social-democrații au cerut schimbarea direcției de guvernare și au solicitat clarificări privind economia, fiscalitatea, investițiile și puterea de cumpărare.
Grindeanu a criticat și faptul că Mureșan intenționează să continue direcția începută de Guvernul condus anterior de Ilie Bolojan.
Mureșan merge înainte cu negocierile
În ciuda poziției PSD, Siegfried Mureșan a transmis că nu își retrage candidatura și că va merge în Parlament pentru votul de învestitură.
Premierul desemnat susține că vrea să prezinte programul de guvernare și să le ofere parlamentarilor posibilitatea de a se pronunța asupra acestuia.
În paralel, negocierile politice continuă. Formarea noului Cabinet depinde de obținerea unei majorități parlamentare, iar poziția PSD complică în acest moment calculul voturilor necesare pentru învestire.