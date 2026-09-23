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RO-Alert în Tulcea după detectarea unei ținte aeriene în apropierea graniței

Un nou mesaj RO-Alert a fost emis în județul Tulcea

Un nou mesaj RO-Alert a fost emis în județul Tulcea

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Scris deStoica Marian
Publicat23 sept. 2026, 07:53
Sursărealitatea.net

Pentru monitorizarea situației, două aeronave F-16 au fost ridicate de la Baza 86 Aeriană Borcea

Locuitorii din nordul și nord-estul județului Tulcea au primit, marți seară, un mesaj RO-Alert după ce sistemele radar ale Ministerului Apărării Naționale au identificat o țintă aeriană în apropierea frontierei cu România, pe teritoriul Ucrainei. Pentru monitorizarea situației, două aeronave F-16 au fost ridicate de la Baza 86 Aeriană Borcea, potrivit Realitatea.NET

Țintă aeriană detectată în apropierea graniței României

Incidentul a avut loc în seara zilei de 22 septembrie 2026, când sistemul de supraveghere radar al MApN a urmărit o țintă aeriană care se deplasa în nord-estul localității Vâlkove, pe teritoriul Ucrainei, în apropierea graniței românești.

Datele furnizate de Ministerul Apărării au determinat Centrul Național Militar de Comandă să anunțe Inspectoratul General pentru Situații de Urgență și să fie activate măsurile de avertizare a populației din nordul județului Tulcea.

La ora 23:35, autoritățile au transmis mesajul RO-Alert către locuitorii din zona vizată.

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