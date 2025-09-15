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CULISELE STATULUI PARALEL. MARIUS TUCĂ, DEZVĂLUIRI EXPLOZIVE: ”VENIREA LUI NICUȘOR DAN LA COTROCENI A FOST ORCHESTRATĂ DIN AFARA ȚĂRII”

15 sept. 2025, 09:19
CULISELE STATULUI PARALEL. MARIUS TUCĂ, DEZVĂLUIRI EXPLOZIVE: ”VENIREA LUI NICUȘOR DAN LA COTROCENI A FOST ORCHESTRATĂ DIN AFARA ȚĂRII”

CULISELE STATULUI PARALEL. MARIUS TUCĂ, DEZVĂLUIRI EXPLOZIVE: ”VENIREA LUI NICUȘOR DAN LA COTROCENI A FOST ORCHESTRATĂ DIN AFARA ȚĂRII”

Realitatea de GorjArticol scris de Realitatea de Gorj

Marius Tucă dezvăluie cum a fost orchestrată venirea lui Nicușor Dan la Cotroceni din afara țării

Marius Tucă dezvăluie cum a fost orchestrată venirea lui Nicușor Dan la Cotroceni din afara țării. În exclusivitate la Culisele Statului Paralel, gazetarul dezvăluie că Bolojan a fost pus intenționat la putere de sistem pentru a-i trasa drumul lui Nicușor Dan. Tocmai din acest motiv președintele nici nu l-ar fi vrut pe Bolojan premier, iar scandalul dintre cei doi arată că și taberele sistemului sunt împărțite, mai spune Tucă. 

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