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Politica· 1 min citire
CULISELE STATULUI PARALEL. MARIUS TUCĂ, DEZVĂLUIRI EXPLOZIVE: ”VENIREA LUI NICUȘOR DAN LA COTROCENI A FOST ORCHESTRATĂ DIN AFARA ȚĂRII”
15 sept. 2025, 09:19
CULISELE STATULUI PARALEL. MARIUS TUCĂ, DEZVĂLUIRI EXPLOZIVE: ”VENIREA LUI NICUȘOR DAN LA COTROCENI A FOST ORCHESTRATĂ DIN AFARA ȚĂRII”
Articol scris de Scris de Realitatea de Gorj
Marius Tucă dezvăluie cum a fost orchestrată venirea lui Nicușor Dan la Cotroceni din afara țării
Marius Tucă dezvăluie cum a fost orchestrată venirea lui Nicușor Dan la Cotroceni din afara țării. În exclusivitate la Culisele Statului Paralel, gazetarul dezvăluie că Bolojan a fost pus intenționat la putere de sistem pentru a-i trasa drumul lui Nicușor Dan. Tocmai din acest motiv președintele nici nu l-ar fi vrut pe Bolojan premier, iar scandalul dintre cei doi arată că și taberele sistemului sunt împărțite, mai spune Tucă.
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