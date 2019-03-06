Sumă uriașă pentru întreținerea spațiilor verzi de la Termocentrala Rovinari

Pentru amenajarea și întreținerea unei suprafețe verzi de doar 685 de metri pătrați, sucursala Electrocentrale de la Rovinari a alocat peste 33.600 de lei fără TVA.

Suma este una consistentă având în vedere că suprafața vizată de lucrări este foarte mică, aflându-se în curtea interioară și exterioară a companiei energetice din Rovinari.Bugetul acoperă următoarele lucrări: recondiţionarea gazonului, tunderea gazonului, tratamente la arbuşti, tăieri, toaletarea arborilor, plantări, erbicidare, îngrăşăminte, piese de schimb pentru instalaţiile de udat şi altele.Perioada de execuție este martie - decembrie 2019, deși este greu de imaginat ce lucrări se pot face la spațiile verzi în ultima lună a anului.