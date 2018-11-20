Scădere importantă a producției de cărbune

Producția de cărbune a României a fost cu peste 11% mai mică în primele nouă luni ale acestui an față de perioada similiară din 2017.

Resursele de lignit din România sunt estimate la 690 milioane tone (124 milioane tep), din care exploatabile în perimetre concesionate 290 milioane tone (52 milioane tep), a anunțat Institutul Național de Statistică.O mare parte a rezervelor de cărbune ale României se află în județul Gorj.România consumă anual 4,5 milioane tep, iar țara noastră are resurse de lignit pentru următorii 28 de ani.