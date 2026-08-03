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Restricții pentru camioanele de peste 7,5 tone în aceste județe din țară: circulația este interzisă luni, între orele 12:00 și 20:00
Restricții de tonaj în țară
Publicat3 aug. 2026, 07:55
Sursărealitatea.net
Circulația vehiculelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone va fi interzisă luni, 3 august, între orele 12:00 și 20:00, în județele Arad, Bihor și Satu Mare. Restricția se aplică pe drumurile naționale, drumurile expres și autostrăzi, a anunțat Centrul Infotrafic al Poliției Române.
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