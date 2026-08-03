Armata reia operațiunea de detonare pe Dunăre, pentru a dirija apa spre Centrala Cernavodă

Publicat 3 aug. 2026, 08:04 Actualizat 3 aug. 2026, 08:31 Sursă realitatea.net

Armata va relua azi operațiunea de detonare a unei formațiuni stâncoase din zona Izvoarele, pe Dunăre, pentru a permite unui volum mai mare de apă să curgă spre Centrala Nuclearoelectrică de la Cernavodă.

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