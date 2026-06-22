Economie· 1 min citire

Producția de gaze naturale a României a scăzut, importurile s-au dublat: cum arată cifrele momentului

Gaze naturale

Gaze naturale

Scris deStoica Marian
Publicat22 iun. 2026, 12:06
Sursărealitatea.net

În timp ce producția de gaze naturale a României a scăzut în primele patru luni ale anului, potrivit datelor Institutlui Național de Statistică (INS), importurile aproape s-au dublat.

În primele patru luni din 2026, producția de gaze naturale utilizabile a României a ajuns la 2 milioane de tone echivalent petrol, în scădere cu 1% față de aceeași perioadă din 2025, potrivit datelor INS. În schimb, importurile de gaze au crescut puternic, cu 46,8%, depășind 1,2 milioane tone echivalent petrol.

Potrivit prognozelor Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză (CNSP), producția internă de gaze ar urma să crească în următorii ani, ajungând la 8,1 milioane în 2027. În același timp, importurile sunt estimate să scadă treptat pe fondul intrării în exploatare a unor noi capacități de producție și al consolidării independenței energetice a României. Toate acestea au loc într-un context economic dificil, în care economia României dă semne tot mai evidente de încetinire, iar dependența de importuri continuă să crească.


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