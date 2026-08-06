Gorjul riscă depopularea și colapsul economic după închiderea minelor: „Fără locuri de muncă, tinerii pleacă!”

Publicat 6 aug. 2026, 07:33 Sursă Realitatea PLUS

Sindicaliștii din Gorj avertizează că județul riscă să se confrunte cu o depopulare puternică și cu probleme economice grave. Liderul sindical Mircea Gherghinescu pune situația pe seama închiderii treptate a mineritului. Acesta susține că lipsa investițiilor și dispariția locurilor de muncă vor afecta puternic întreaga zonă. În lipsa unor alternative, tot mai mulți tineri ar urma să plece din județ, conform Realitatea PLUS.

Distribuie articolul