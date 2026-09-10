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Economie· 1 min citire
Oierii pregătesc noi proteste și spun că restricțiile îi aduc în pragul falimentului
Oierii ies din nou în stradă
Mii de crescători de ovine amenință cu ieșirea în stradă, nemulțumiți de rezultatele discuțiilor cu autoritățile.
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