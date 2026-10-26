Specialiștii văd un euro la 5,39 lei. Inflația ar putea coborî la 5,77%, dar creșterea economică stagnează

Sondajul Asociației CFA România indică o depreciere a leului față de euro, care ar putea ajunge la 5,39 lei în un an. Inflația este așteptată să scadă la 5,77%, dar creșterea economică rămâne aproape nulă.
Euro ar putea atinge nivelul de 5,39 lei pentru o monedă națională în următoarele 12 luni, conform estimărilor analiștilor din Asociația CFA România. Sondajul lunar, realizat în septembrie și publicat de agerpres, arată că moneda românească va slabi față de valută europeană.
Indicatorul de Încredere Macroeconomică calculat de asociație a crescut în septembrie cu 3,4 puncte, ajungând la 42,9 puncte. Deși scorul general rămâne sub pragul neutru de 50 de puncte, componenta anticipațiilor a înregistrat o creștere semnificativă, urcând cu 4,6 puncte la 45,4. Indicatorul condițiilor curente a avansat mai puțin, cu doar 1,1 puncte, până la 38.
Adrian Codirlașu, președintele Asociației CFA România, a legat această îmbunătățire a indicatorului de anticipațiile mai bune privind evoluția economiei românești. Media estimărilor pentru rata inflației peste un an este de 5,77%, o valoare mai mică decât cea din sondajul precedent. Peste jumătate dintre respondenți (54%) consideră că inflația va fi mai scăzută peste 12 luni față de nivelul actual.
Deprecierea leului și riscul de recesiune
La capitolul curs valutar, consensul analiștilor este aproape unanim: 96% dintre ei se așteaptă ca leul să se deprecieze față de euro. În medie, estimările indică un curs de 5,3246 lei pentru un euro peste șase luni și de 5,3893 lei peste un an.
Pentru anul 2026, deficitul bugetar este estimat la 5,5% din PIB, cu 0,3 puncte procentuale sub prognoza anterioară. Creșterea economică anticipată pentru acest an a rămas practic la zero (0,1%), iar o parte dintre respondenți iau în calcul posibilitatea unei recesiuni. Datoria publică ar urma să crească la 62% din PIB în următoarele 12 luni.
Piața imobiliară și prețul petrolului
În ceea ce privește piața imobiliară, aproape jumătate dintre participanți (48%) se așteaptă ca prețurile locuințelor din orașe să stagneze în următorul an. O treime (33%) anticipează scăderi de prețuri, iar 19% cred că acestea vor crește. Majoritatea analiștilor (59%) consideră că locuințele sunt în prezent supraevaluate, în timp ce alți 33% le văd corect evaluate.
Pe fondul conflictului din Iran, sondajul a inclus o întrebare despre prețul petrolului Brent. Analiștii estimează, în medie, 92 de dolari pe baril pentru următoarele șase luni, deși incertitudinea rămâne ridicată.