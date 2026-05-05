Eurostat: România, pe locul 3 în clasamentul țărilor din UE cu cele mai mici prețuri la gaze

Potrivit datelor Eurostat, în rândul Uniunii Europene se observă disparităţi mari în privinţa preţurilor gazelor naturale pentru consumatorii casnici.

România se află pe cel de-al treilea loc în clasamentul țărilor din Uniunea Europeană cu cele mai scăzute prețuri la gaze, potrivit datelor publicate marți, 5 mai, de Oficiul European pentru Statistică (Eurostat).

Conform datelor Eurostat, în semestrul al doilea din 2025, preţul mediu la gaze pentru consumatorii casnici din Uniunea Europeană a continuat să arate fluctuaţiile sezoniere între semestre care erau vizibile înaintea crizei energetice din 2022, acest tipar fiind distorsionat în 2022 şi 2023. Ungaria, Croaţia şi România au avut cele mai scăzute preţuri.

În perioada iulie-decembrie 2025, preţul mediu, inclusiv taxele, a crescut la 12,28 euro pentru 100 kWh, de la 11,43 euro per 100 kWh în primul semestru din 2025. Preţurile sunt comparabile cu cele înregistrate în semestrul doi din 2024, în timp ce în ultimele trei semestre taxele s-au menţinut stabile.

Țările din Uniunea Europeană cu cele mai mari prețuri la gaze

Cele mai mari preţuri sunt în Suedia (20,92 euro per 100 kWh), Ţările de Jos (17,19 euro pentru 100 kWh) şi Italia (14,81 euro pentru 100 kWh), iar cele mai scăzute în Ungaria (3,40 euro per 100 kWh), Croaţia (5,43 euro pentru 100 kWh) şi România (5,66 euro pentru 100 kWh).

Cea mai mare pondere a impozitelor şi taxelor plătite de consumatorii casnici pentru gazele naturale s-a înregistrat în Ţările de Jos (51,8%), Danemarca (48,9%) şi Suedia (35,9%), iar cea mai redusă în Croaţia (4,8%), Grecia (8,1%) şi Belgia (16,5%).

Exprimate în PPS - puterea de cumpărare standard - cel mai ridicat preţ la gaze pentru consumatorii casnici a fost în Suedia (17,16 euro per 100 kWh), Portugalia (17,04 euro per 100 kWh) şi Italia (15,48 euro per 100 kWh), iar cel mai redus în Ungaria (4,67 euro per 100 kWh), Luxemburg (6,75 euro per 100 kWh), Slovacia (7,58 euro per 100 kWh), Croaţia (7,62 euro per 100 kWh), Belgia (8 euro per 100 kWh), Estonia (8,31 euro per 100 kWh), Lituania (8,76 euro per 100 kWh), Danemarca (9,62 euro per 100 kWh) şi România (9,69 euro per 100 kWh).