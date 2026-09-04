Trump, avertisment dur pentru Marea Britanie: „Sunteți la un pas de dezastru. Nu veți mai avea o țară!”

Donald Trump lansează un avertisment dur la adresa Marii Britanii, despre care spune că se află „la un pas de dezastru”. Președintele SUA critică nivelul ridicat al prețurilor la energie, politicile net zero și migrația și îi cere Guvernului condus de Andy Burnham să schimbe direcția.
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, lansează un avertisment extrem de dur la adresa Marii Britanii și susține că țara se află „la un pas de dezastru”. Liderul de la Casa Albă critică nivelul ridicat al prețurilor la energie, politicile privind reducerea emisiilor și efectele migrației în masă. Declarațiile au fost făcute într-un interviu acordat postului britanic conservator GB News, într-un moment în care relațiile dintre Washington și Londra au trecut prin numeroase tensiuni în ultimii ani.
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Trump: „Ţara voastră se află în dificultate”
Donald Trump și-a reiterat admirația pentru regele Charles și a vorbit despre atașamentul său față de Marea Britanie, însă a lansat critici puternice la adresa Guvernului condus de premierul Andy Burnham.
„Ţara voastră se află în dificultate. Sunteţi la un pas de dezastru”, a spus el.
Președintele american consideră că două dintre cele mai mari probleme ale Marii Britanii sunt imigrația și prețurile foarte ridicate la energie.
„Aveţi o problemă enormă cu imigraţia şi aveţi o problemă enormă cu energia. Costurile voastre energetice sunt de trei, patru ori mai mari decât ar trebui să fie”, a spus şeful Casei Albe.
Donald Trump critică politica energetică a Marii Britanii
Liderul american a atacat din nou direcția adoptată de Londra în privința tranziției energetice și a reducerii utilizării combustibililor fosili. Trump s-a opus în repetate rânduri politicilor climatice și a cerut liderilor britanici să profite mai mult de rezervele de petrol și gaze disponibile în Marea Nordului.
Premierul Andy Burnham analizează în prezent posibilitatea aprobării a două proiecte importante de exploatare în Marea Nordului. Guvernul britanic susține însă în continuare tranziția către surse curate de energie electrică, chiar dacă Burnham a promis o abordare mai pragmatică în privința modului în care va fi făcută această schimbare.
Avertismentul lui Trump privind imigrația
O altă temă asupra căreia Donald Trump a insistat este imigrația. Președintele SUA susține că fenomenul schimbă profund societatea britanică și că autoritățile trebuie să limiteze numărul persoanelor care ajung în țară.
„Dacă nu opriţi afluxul de oameni care vin în ţara voastră din toate colţurile lumii, nu veţi mai avea o ţară”, a avertizat el.
Problema imigrației se află de mai mult timp în centrul dezbaterii politice din Marea Britanie, în special în ceea ce privește persoanele care traversează ilegal Canalul Mânecii cu ambarcațiuni mici din Europa continentală.
Migrația, una dintre marile teme politice din Marea Britanie
Nemulțumirile legate de imigrație au devenit una dintre principalele preocupări ale unei părți importante a electoratului britanic și au contribuit la creșterea sprijinului pentru Reform UK, partidul de dreapta asociat cu Nigel Farage.
Guvernul condus de Andy Burnham a păstrat angajamentul fostului premier Keir Starmer de a reduce drastic traversările ilegale ale Canalului Mânecii. Autoritățile britanice susțin că măsurile împotriva ambarcațiunilor folosite pentru transportul migranților și acțiunile împotriva grupărilor criminale care organizează aceste traversări au început să producă rezultate. Burnham a declarat la începutul acestei săptămâni că numărul traversărilor a scăzut semnificativ și că intervențiile împotriva rețelelor implicate în transportul ilegal de persoane dau rezultate.