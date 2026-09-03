Ursula von der Leyen a pus ochii pe economiile și investițiile europenilor. Ce plan are șefa CE?

Publicat 3 sept. 2026, 13:07 Actualizat 3 sept. 2026, 13:15 Sursă Realitatea.net

Ursula von der Leyen a pus ochii pe banii europenilor. Șefa Comisiei Europene susține că în conturile bancare ale oamenilor stau nefolosite aproape 10 mii de miliarde de euro, bani pe care îi numește „economii leneșe”, pentru că nu aduc profit și nu ajută economia europeană.

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