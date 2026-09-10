Economie· 1 min citire

Avertisment îngrijorător. Portul Giurgiulești ar putea fi următoarea țintă a Rusiei

Portul și podul feroviar de la Giurgiulești

Portul și podul feroviar de la Giurgiulești

Scris de Ionut Dumitrescu Publicat: 10 sept. 2026, 14:07

Importanța strategică a complexului portuar de la granița cu România atrage atenția asupra riscului unui atac armat iminent.

Tensiunile din regiunea Mării Negre și de la gurile Dunării continuă să escaladeze, existând temeri reale că Portul Giurgiulești din Republica Moldova ar putea deveni o nouă țintă a atacurilor militare rusești.

Situat într-un punct nodal, unde se intersectează granițele Republicii Moldova, României și Ucrainei, acest complex portuar a dobândit o importanță logistică uriașă în ultimul an, facilitând tranzitul mărfurilor, în special al cerealelor ucrainene, către piețele internaționale.

Riscuri majore de securitate la granița NATO

Un eventual bombardament asupra infrastructurii portuare moldovenești ar reprezenta o provocare directă nu doar pentru Chișinău, ci și pentru București, având în vedere proximitatea extremă față de teritoriul României, stat membru NATO.

Specialiștii în securitate atrag atenția că Moscova urmărește în mod sistematic distrugerea rutelor alternative de export ale Kievului. După atacurile repetate asupra porturilor ucrainene Reni și Ismail, situate pe brațul Chilia al Dunării, lovirea Giurgiuleștiului ar bloca o altă arteră vitală.

O astfel de acțiune agresivă ar amplifica instabilitatea economică din regiune și ar testa capacitatea de reacție a comunității internaționale în fața extinderii conflictului dincolo de teritoriul strict ucrainean.

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