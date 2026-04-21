Vreme rece de 1 Mai: temperaturi sub normal și ploi în sud-est. Cum arată prognoza ANM pe 4 săptămâni

Sursă: realitatea.net

Meteorologii anunță o schimbare de prognoză pentru minivacanța de 1 Mai, cu temperaturi mai scăzute decât normalul perioadei și precipitații în sud-estul țării.

Săptămâna 20.04.2026 – 27.04.2026

Valorile termice vor fi cu mult mai scăzute decât cele normale pentru această săptămână, în cea mai mare parte a ţării. Regimul pluviometric va fi deficitar în regiunile vestice, sud-vestice şi sud-estice, în timp ce în restul teritoriului se va situa în limite în general normale pentru această perioadă.

Săptămâna 27.04.2026 – 04.05.2026

Regimul termic se va situa cu mult sub normele climatologice ale perioadei, în toată ţara. Regimul pluviometric va fi deficitar în vestul şi nord-vestul teritoriului, uşor excedentar în regiunile sud-estice, iar în restul ţării se va situa în limite normale pentru această săptămână.

Săptămâna 04.05.2026 – 11.05.2026

Valorile termice se vor situa în jurul celor normale pentru această perioadă, în cea mai mare parte a ţării. Regimul pluviometric va fi deficitar, îndeosebi în regiunile vestice şi sud-vestice, în timp ce în restul teritoriului se va situa în jurul normelor climatologice pentru această săptămână.

Săptămâna 11.05.2026 – 18.05.2026

Regimul termic va fi apropiat de cel normal pentru această săptămână, în majoritatea regiunilor. Cantităţile de precipitaţii vor fi în general apropiate de cele normale pentru acest interval, în cea mai mare parte a ţării.