Programul SAFE riscă să intre în blocaj: contractul nu poate fi semnat. Avertisment de la un europarlamentar AUR

Sursă: Realitatea PLUS

Programul SAFE riscă să intre într-un blocaj, susține europarlamentarul AUR, Gheorghe Piperea. Acesta a explicat în exclusivitate la Realitatea PLUS că nu se poate semna contractul pentru accesarea fondurilor pentru că avem un ministru al Finanțelor interimar.

„Nu s-a intrat acum în această pană de timp în ce privește SAFE - Security Action for Europe - s-a intrat în pană de timp de foarte multă vreme, pentru că eficientul domn Bolojan avea această problemă, această castană fierbinte în mână de mai multe luni de zile, nu ide ieri de astăzi.

S-a adoptat un memorandum în legătură cu SAFE, care memorandum spune două lucruri extrem de importante: Unu, contractul cu Uniunea Europeană pentru accesarea acestor fonduri SAFE trebuie să fie semnat de ministrul Finanțelor, numai că ministrul Finanțelor în acest moment este interimar, deci are un mandat incomplet, deci nu poate să pună o semnătură.

Trebuie să se ajungă în parlament cu acest program, care trebuie să fie aprobat de Parlamentul României, iar guvernul nu mai are în momentul de față posibilitatea să facă un proiect de lege pentru că este interimar. Așadar, din punctul acesta de vedere programul SAFE a devenit foarte un-SAFE, adică nesigur”, a declarat Gheorghe Piperea la Realitatea PLUS.

