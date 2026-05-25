Fjord, filmul lui Cristian Mungiu, în drum spre marele Oscar, după triumful de la Cannes

Fjord, filmul cu care Cristian Mungiu a câștigat premiul Palm d'Or intră acum în cursa pentru marele Oscar! Potrivit noilor reguli ale Academiei Americane de Film, pelicula beneficiază de un statut privilegiat în competiția pentru Oscarurile din 2027. Pe de altă parte, după ce filmul a câștigat premiul de la Cannes, au apărut și primele critici.

După ce filmul lui Cristian Mungiu a câștigat marele premiu de la Cannes, acesta va intra automat în cursa pentru Oscarurile de anul viitor.

Acest lucru este posibil datorită noilor reguli ale Academiei Americane de Film, astfel că pelicula româno-norvegiană va beneficia de statut privilegiat în cursa pentru Oscarurile din 2027.

Nu este prima situație de acest gen, au mai existat filme care au câștigat întâi Palme d'Or și apoi Oscarul. Spre exemplu, acum 2 ani, filmul „Anora” a câștigat Festivalul de la Cannes și apoi a obținut Oscarul pentru cel mai bun film, cel mai bun regizor și cea mai bună actriță.

Cu toate acestea, după o obținere a marelui trofeu, filmul lui Cristian Mungiu a stârnit controverse puternice în presa internațională. Unii critici au spus despre film că este o dramă curajoasă și puternică. Criticul de film de la publicația The Guardian, a avut cele mai dure reacții negative, spunând despre film că este unul subdezvoltat și ciudat.

Cristian Mungiu se află la al doilea premiu Palme d'Or, după ce a obținut în 2007 marele trofeu pentru filmul „4 luni, 3 săptămâni și 2 zile”.