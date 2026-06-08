Planul pentru pace în Ucraina prinde contur. Liderii europeni au stabilit cinci condiții-cheie pentru un acord cu Rusia

Principalii lideri europeni și președintele Ucrainei au transmis un nou semnal de unitate în fața agresiunii ruse, în cadrul unei reuniuni desfășurate la Londra. Întâlnirea, găzduită de premierul britanic, a reunit reprezentanți de prim rang ai Europei, care au discutat despre pașii necesari pentru obținerea unei păci considerate „juste și durabile”.

În urma consultărilor, participanții au convenit asupra a cinci principii esențiale care ar trebui să stea la baza unui eventual acord de pace între Ucraina și Rusia.

Printre condițiile stabilite se numără încetarea ostilităților și lansarea negocierilor pornind de la actuala situație de pe linia frontului. De asemenea, liderii au subliniat necesitatea unor garanții solide de securitate pentru Ucraina, astfel încât să fie prevenite noi agresiuni în viitor.

Un alt punct important vizează acordarea de compensații pentru pagubele provocate de război, liderii europeni susținând că Moscova trebuie să își asume responsabilitatea pentru distrugerile produse.

Totodată, participanții la reuniune au insistat ca orice înțelegere viitoare să țină cont de interesele de securitate ale Europei și să ofere stabilitate pe termen lung întregii regiuni.

Liderii prezenți la Londra au transmis și un mesaj clar privind rolul Statelor Unite, considerând că implicarea Washingtonului este esențială pentru succesul oricărui proces de pace și pentru garantarea aplicării unui eventual acord.