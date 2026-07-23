Viorel Cataramă: „Domnul Sorin Grindeanu trebuie să spună de ce PSD-ul nu vrea să facă guvern cu AUR”

Invitat în cadrul emisiunii „Culisele Statului Paralel”, omul de afaceri Viorel Cataramă a spus că România traversează o perioadă critică, atât din punct de vedere economic, cât și politic. Acesta afirmă că țara riscă să ajungă la categoria „junk”, în timp ce partidele care au contribuit la căderea Guvernului refuză să își asume responsabilitatea formării unei noi majorități.
„România se îndreaptă spre junk cu o repeziciune mare”
Viorel Cataramă a declarat că situația economică este tot mai gravă și a făcut referire atât la cazul copilului care, potrivit acestuia, nu a beneficiat de un ajutor financiar de câteva sute de lei, cât și la sprijinul acordat de România Ucrainei.
„România se îndreaptă spre junk cu o repeziciune mare. Astăzi, sigur, am fost cu toții șocați ce se întâmplă și cu acel copil care n-a avut parte de câteva sute de lei ca să trăiască. Timp în care ministrul Apărării ne spune cu cât subvenționează România Ucraina. Poate fi pe plajă, dar acei 2 euro de persoană înseamnă peste 1,5 miliarde de euro de la începutul războiului, adică 500 de milioane de euro pe an subvenționează România Ucraina.
Timp în care cetățenii României suferă și au probleme majore. Postarea mea arată foarte clar care este situația prezentă în România. Lăsând la o parte că partidele nu se înțeleg, că partidele își bat joc de cei care i-au votat.”
Critici la adresa partidelor politice
Cataramă consideră că formațiunile politice își încalcă promisiunile făcute în campania electorală și spune că scopul oricărui partid este să ajungă la guvernare pentru a-și pune în aplicare programul.
„Pentru că, doamna Alexandrescu, am mai discutat în emisiune și ar trebui să discutăm până când lumea înțelege. Când tu, ca partid politic, te duci în fața electoratului să iei voturi, te duci în baza unui program. În speranța că, odată ce ai primit voturile, ajungi la guvernare și îți pui în aplicare programul. Nimeni nu participă în alegeri ca să ajungă în opoziție. Ajungi în opoziție numai dacă nu poți sub nici o formă să ajungi la guvernare.
Nu este situația României. Ilie Bolojan a fost demis rușinos cu 281 de voturi, de către 281 de parlamentari. În mod normal, acei parlamentari trebuiau să facă imediat un guvern. Au considerat, pe bună dreptate, că Ilie Bolojan nu poate să conducă România. Ei considerând că au soluții să conducă România. Și noi ne trezim că de câteva luni discutăm ce se întâmplă cu România. Și că nimeni nu vrea să participe la guvernare.”
„PSD și AUR ar trebui să formeze Guvernul”
Omul de afaceri a susținut că PSD și AUR ar trebui să își asume formarea noului Executiv, având în vedere că parlamentarii celor două partide au votat pentru demiterea Guvernului condus de Ilie Bolojan.
„Ceea ce susțineți dumneavoastră de mult timp este un lucru foarte adevărat. Aseară mă uitam la emisiunea dumneavoastră cu Sorin Grindeanu, care n-a reușit să dea un răspuns clar și precis privind intenția PSD-ului de a colabora în Parlament cu AUR. A scăltat-o, a ocolit-o, indiferent câte întrebări ați pus dumneavoastră, a evitat un răspuns.
Pentru că, în mod normal, este responsabilitatea PSD-ului și AUR să se așeze la masă și să formeze guvernul României. Pentru că ei l-au demis pe Ilie Bolojan. Nu s-a demis singur. Faptul că se aruncă vina de la unul la altul, faptul că nu ești capabil să spui în fața telespectatorului adevărul, trebuie să spună domnul Sorin Grindeanu de ce PSD-ul nu vrea să facă guvern cu AUR. La fel și domnul Simion trebuie să vină să spună în fața telespectatorilor și a celor care l-au votat de ce nu vrea să facă guvern cu PSD-ul.”
„Este o bătaie de joc la adresa electoratului”
Viorel Cataramă a afirmat că refuzul celor două formațiuni de a forma un Guvern reprezintă o lipsă de respect față de alegători.
„Această mistificare a realității, de fapt, eu n-am nimic cu AUR. AUR-ul n-are nimic cu PSD-ul. Dar, până la urmă, de ce nu fac guvern? Pentru că, până la urmă, soluția corectă, democratică și logică ar fi ca cei care l-au dat jos pe Ilie Bolojan să formeze guvernul și să demonstreze românilor că ei pot guverna mai bine decât Ilie Bolojan. Asta este o realitate. Faptul că nu fac acest lucru, că, de fapt, Sorin Grindeanu spune că AUR-ul nu și-a manifestat în mod evident dorința de a participa la guvernare, că reprezentanții AUR spun că, de fapt, li s-a propus și așa mai departe, înseamnă o bătaie de joc la adresa electoratului care a votat aceste partide. Și vorbim de partidele care au luat locul 1 și locul 2.”
Viorel Cataramă a susținut că principalele partide din Parlament nu respectă mandatul primit din partea alegătorilor și că refuzul de a forma o majoritate reprezintă o lipsă de responsabilitate față de cetățeni.
„Toată lumea își bate joc de electorat, de cei care au votat anumite partide să fie în Parlament. Își bat joc de acele voturi. Pentru că astăzi, doamna Alexandrescu, trebuie să le spunem telespectatorilor că PSD împreună cu AUR, împreună cu alți parlamentari, pot forma o majoritate. Ei nu o formează. În momentul în care se vor duce aceste două partide cu celelalte voturi și îi vor spune președintelui Nicușor Dan, «am făcut o majoritate parlamentară, vă rog să desemnați pe persoana X». Nicușor Dan n-ar mai putea să refuze.”
Omul de afaceri a spus că nu vede niciun motiv pentru care cele două formațiuni să nu colaboreze pentru formarea unui Executiv.
„Întrebarea mea este, de ce aceste partide își bat joc de cei care le-au votat? De ce? Care este motivația? Pentru că nu putem să catalogăm AUR ca un partid extremist. Nu există nicio motivație. Nu putem să catalogăm nici PSD-ul ca un partid extremist. Prin urmare, de ce aceste partide care au primit votul cetățenilor nu vor să formeze guvernul? Nu mai discutăm alte lucruri.”
„De ce l-au dat jos pe Ilie Bolojan?”
Viorel Cataramă a afirmat că, dacă PSD și AUR considerau că Ilie Bolojan nu mai trebuie să conducă Executivul, ar fi trebuit să vină imediat cu o alternativă și cu un program de guvernare.
„De ce nu formează guvernul? Ca să pună în aplicare un program care să rezolve problemele românilor. De ce l-au dat jos pe Ilie Bolojan? Că a guvernat prost, că a nenorocit milioane de români. De ce nu vin ei că au posibilitatea să guverneze și să pună în aplicare măsuri care să rezolve problemele cetățenilor? Este o întrebare la care ar trebui să răspundă în mod clar, nu ascunzându-se după camere de luat vederi sau după explicații pe care nu le înțelege nimeni.”
Acesta a adăugat că este nemulțumit de situația politică actuală și consideră că partidele care au suficiente voturi pentru a forma o majoritate ar trebui să își asume guvernarea.
„Eu ca cetățean și ca membru al Partidului Național Liberal sunt indignat de faptul că aceste partide nu doresc efectiv să formeze guvern stabil în România și să pună în aplicare un program. Vom vedea, poate nu sunt în stare, dar măcar să vedem. Atunci de ce l-au dat jos pe Ilie Bolojan? Ca să-l lase tot pe Ilie Bolojan?”
În încheiere, Viorel Cataramă a reiterat că, în opinia sa, există o majoritate parlamentară care ar putea susține un nou Executiv și că liderii politici ar trebui să explice public de ce nu fac acest pas.
„Orice explicație, doamna Alexandrescu, și dumneavoastră aveți perfectă dreptate. Ați fost ales de popor să duci în Parlament și să pui în aplicare programul, să rezolvi problemele cetățenilor. În acest moment, toată România, toți cetățenii României știu că există o posibilitate reală ca PSD, primul partid ca număr de parlamentari, AUR, al doilea plus alți parlamentari, să formeze o majoritate, un guvern și un program care să rezolve problemele României.”