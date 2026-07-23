Economie· 1 min citire

PSD cere reducerea TVA și a accizelor la carburanți. Problema scumpirilor ajunge în Parlament

Realitatea de Gorj
Scris deRealitatea de Gorj
Publicat23 iul. 2026, 18:25
SursăRealitatea PLUS

Fostul ministru PSD al Energiei, Bogdan Ivan, anunţă că a depus în Parlament proiectul pentru revenirea la starea de urgență pe piața carburanților. Acesta cuprinde reducerea accizei și reducerea TVA pentru carburanți.

„Am depus un proiect de lege în Parlamentul României, împreună cu Partidul Social Democrat, prin care am cerut revenirea la starea de urgență în domeniul carburaților, lucru care prevede următoarele elemente: o dată, limitarea exporturilor de diesel, reducerea accizei cu 36 de bani pe litru de diesel, reducerea marjei comerciale a companiilor din industria petrolieră și, astfel, un preț mai mic la pompă; și, de asemenea, reducerea TVA pentru carburați de la 21 la 19%.

Sunt măsuri care au funcționat în toate statele membre ale Uniunii Europene, care au ieșit din vigoare la 1 iulie, odată cu expirarea perioadei de criză în domeniul carburanților, și care pot să ducă la o reducere a prețului motorinei standard cu aproximativ 70 de bani.”, a declarat Bogdan Ivan.

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