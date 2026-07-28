Cristian Vântu (senator AUR): „Solicit Guvernului interimar să renunțe la amenințarea și șantajarea personalului medical care a decis să protesteze prin grevă și să retragă imediat proiectul Legii salarizării în forma actuală”

Publicat 28 iul. 2026, 15:01 Actualizat 28 iul. 2026, 15:02

Senatorul AUR Cristian Vântu atrage atenția Guvernului interimar că riscă să provoace o nouă emigrare în masă a personalului medical prin promovarea unei legi a salarizării contestate de angajații din sistemul sanitar.

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