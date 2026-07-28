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Motorina a trecut de 10 lei pe litru într-un lanț de benzinării din București. Noi scumpiri la pompă

Preț la pompă

Preț la pompă

Realitatea de Gorj
Scris deRealitatea de Gorj
Publicat28 iul. 2026, 09:38
SursăRealitatea.net

Motorina standard a depășit pragul de 10 lei pe litru la stațiile Lukoil din București, unde marți dimineață era afișat un preț de 10,18 lei pe litru. Cu o zi înainte, același carburant costa 9,98 lei pe litru, ceea ce înseamnă o majorare de 20 de bani.

Este cel mai ridicat preț înregistrat în această rețea, peste precedentul maxim de 10,14 lei pe litru din luna aprilie. La celelalte benzinării din Capitală, motorina standard se menține sub pragul de 10 lei. Petrom și Socar afișează un preț minim de 9,92 lei pe litru, iar Rompetrol, OMV și MOL vând carburantul cu aproximativ 9,98 lei pe litru.

Benzina s-a scumpit la mai multe stații

Cel mai mic preț al benzinei standard din București rămâne de 9,06 lei pe litru, la stațiile Petrom și Socar. OMV păstrează prețul de 9,12 lei pe litru. Rompetrol a majorat benzina de la 9,08 la 9,15 lei pe litru, în timp ce MOL a crescut prețul de la 9,12 la 9,15 lei. Cea mai mare scumpire a fost operată de Lukoil, unde benzina a ajuns la 9,24 lei pe litru, față de 9,09 lei în ziua precedentă, conform prețurilor postate de peco-online.ro.

În marile orașe, cel mai mic preț al benzinei standard este de 9,03 lei pe litru în Timișoara. În București, Cluj-Napoca, Iași și Constanța, prețul minim este de 9,06 lei pe litru. La motorină, cel mai mic preț este de 9,88 lei pe litru în Timișoara, 9,89 lei în Cluj-Napoca și 9,92 lei în București, Iași și Constanța. Prețurile sunt orientative și pot varia în funcție de stație, localitate și momentul actualizării.

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