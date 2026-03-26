Denis Alibec, încrezător în șansele României înainte meciului cu Turica: „Iau ei roșu și batem noi cu 2-0”

Deși nu a fost inclus în lot pentru duelul cu Turcia, Denis Alibec este optimist în privința șanselor naționalei României în barajul pentru Cupa Mondială.

Atacantul a vorbit despre atmosfera din jurul echipei și despre încrederea jucătorilor înaintea partidei decisive, subliniind că presiunea este mai mare pe adversari, care evoluează pe teren propriu.

„Emoții mari, pozitive. Încercăm să ne calificăm, dacă începem bine cred că avem șanse. Ei au presiunea mult mai mare decât noi, joacă acasă, nu au fost nici ei de foarte mult timp la Mondial.

Am vorbit cu majoritatea, sunt încrezători și ei, presimt că vor face un meci mare. E o șansă unică pentru mulți care sunt acolo. Unii nu o să mai prindă altă campanie.

Iau ei roșu și batem noi cu 2-0. (n.r. – Cine dă golurile?) Man și Drăgușin cu capul. (n.r. – Ai încredere în Bîrligea?) Cu siguranță vom juca cu atacant, vom ataca, nu cred că mergem acolo să ne apărăm.

Am încredere în toată echipa, avem jucători foarte buni, nu cred că e diferență așa mare între echipe”, a declarat Denis Alibec. Chiar dacă nu va fi pe teren, Alibec mizează pe o prestație solidă a „tricolorilor” și pe un rezultat pozitiv în confruntarea de la Istanbul.