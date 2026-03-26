CCR validează bugetul pe 2026
26 mar. 2026, 11:43
Actualizat: 26 mar. 2026, 11:44
Curtea Constituțională a României a decis respingerea sesizării formulate de Alianța pentru Unirea Românilor privind constituționalitatea legii bugetului de stat și a legii bugetului asigurărilor sociale pentru anul 2026.
Prin această hotărâre, judecătorii constituționali au stabilit că prevederile bugetare respectă Legea fundamentală, înlăturând astfel ultimul obstacol juridic înainte de promulgare.
În consecință, bugetul pentru 2026 este considerat constituțional și urmează să fie transmis președintelui României pentru promulgare, pas necesar pentru intrarea sa în vigoare.
