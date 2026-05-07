AUR a prezentat la Târgu Jiu soluțiile pentru salvarea Complexului Energetic Oltenia: oprirea decarbonizării, protejarea mineritului și energie la prețuri accesibile

Liderii AUR au prezentat astăzi, la Târgu Jiu, în cadrul conferinței intitulate „STOP distrugerii energeticii din România”, soluțiile pentru salvarea Complexului Energetic Oltenia, protejarea mineritului românesc și menținerea locurilor de muncă din sectorul energetic.

În contextul crizei economice și energetice provocate de politicile guvernului Bolojan, președintele AUR, George Simion, a declarat că salvarea CE Oltenia reprezintă una dintre principalele priorități pentru care AUR este dispus să își asume guvernarea.

„Dacă ar fi un top cu motivele pentru care mâine ne asumăm guvernarea, acestea ar fi salvarea mineritului din România și salvarea locurilor de muncă, salvarea CE Oltenia. Asta este prioritatea. O prioritate națională pentru că odată ce închizi nu mai poți porni.

Eu am fost marcat de ceea ce am văzut la o mină tot românească, în județul Suceava, la Crucea, unde în fața mea niște oameni care aveau mâna, cred că cât capul meu, plângeau și spuneau, domnul Simion, se închide mina de uraniu, ce facem noi? Ne ducem la cules de flori în Germania? Cu ce ochi o să se uite copiii noștri la noi? Ne ducem să facem munci umilitoare în alte țări, în loc să muncim în țara noastră, să stăm lângă casa părintească, să ne facem un viitor aici. ”, a declarat George Simion.

Liderul AUR a atras atenția că România are resurse, dar ajunge să plătească energie scumpă din cauza lipsei unei strategii reale și a distrugerii capacităților de producție.

„Totul pornește de la energie. Se reflectă în fiecare aliment, în fiecare cumpărătură pe care o facem, prețul energiei. Dacă avem pentru cetățeni și pentru companii energie la un preț accesibil, și românii pot trăi”, a afirmat George Simion.

George Simion a criticat guvernul Bolojan pentru faptul că nu a adoptat o soluție pentru cărbune și pentru suspendarea decarbonizării până la punerea în funcțiune a noilor capacități pe gaze.

„Guvernul n-a vrut să adopte o soluție pentru cărbune, pentru suspendarea decarbonificării până când sunt puse noile rețele pe gaze naturale în funcțiune. Și întârzie Iernutul, întârzie Chișcaniu, întârzie înlocuirea cărbunelui cu ceva sustenabil în momentul în care nu ai vânt și în momentul în care nu bate soarele corespunzător.

De aceea soluția noastră este fuziunea CE Oltenia cu Hidroelectrica și cu Nuclearelectrica. În felul acesta, cauza pentru care nu suntem competitivi cu cărbunele și cu CE Oltenia, pe care mi-au spus-o greviștii foamei la București, în fața Ministerului Energiei, și pe care o zic toți experții în toate strategiile, certificatele verzi pe care România trebuie să le plătească, CE Oltenia trebuie să le plătească, să fie suportate din energia hidro și din energia nucleară. (…) Avem în vedere crearea unui holding care să ofere energie la prețuri accesibile. Ăsta este impactul direct asupra economiei românești și, totodată, este soluția prin care locuri de muncă aici acasă, pentru gorjeni, pentru hunedoreni, pentru români să fie menținute”, a mai spus George Simion.

Soluția propusă de AUR este oprirea decarbonizării și menținerea grupurilor energetice funcționale până când România va avea capacități alternative reale.

„Avem nevoie să oprim această decarbonizare acum și să lăsăm cele trei grupuri energetice să funcționeze, cele trei care încă mai funcționează, cam până prin 2035, așa ar fi bine. (…) Al doilea element central după suspendarea decarbonizării este construcția de baterii naturale, hidrocentrale cu acumulare prin pompaj. (…) Al treilea element important, care deja a fost spus, n-o să insist foarte mult pe el, realizarea unui holding, a unei fuziuni între Complexul Energetic Oltenia, Nuclearelectrica și Hidroelectrica, pentru a putea să am un preț pe holding, să nu am prețuri diferite între cele trei surse de energie”, a declarat Petrișor Peiu.

Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR, a explicat că problema CE Oltenia nu este una naturală, ci rezultatul unor decizii politice greșite, care au crescut artificial costurile și au afectat competitivitatea economiei românești.

„Declanșatorul principal al crizei economice din România este rata mare a inflației, care are două rădăcini. Pe de-o parte (…) prețurile crescute ale energiei (…) și pe de altă parte, accelerarea acestor creșteri de prețuri prin creșterea taxelor de consum și a accizelor. Taxele de consum, TVA-ul în primul rând. Fenomenul ăsta a dus la o scădere dramatică a competitivității, că vorbim în primul rând de așa numita inflație industrială, adică creșterea prețurilor la poarta fabricii, care generează inflația sau creșterea prețurilor de consum sau prețurile la raft”, a declarat Petrișor Peiu.

Petrișor Peiu a arătat că politica Green Deal și costurile impuse prin certificatele de emisii au adus CE Oltenia în dificultate, deși complexul ar fi putut rămâne un pilon al securității energetice.

„Complexul Energetic Oltenia producea din ce în ce mai scump, dar trebuia să vândă cam jumătate din producție la niște prețuri prestabilite, dar producea din ce în ce mai scump pentru că existau certificatele de emisii de carbon care penalizau faptul că se producea din cărbune. Și lucrurile au mers așa in crescendo, culminând cu rezultatele de anul trecut, prezentate în timpul moțiunii de cenzură de către premierul Bolojan, ca fiind o mare nenorocire și un exemplu de proastă funcționare a companiilor de stat”, a explicat liderul senatorilor AUR.

Petrișor Peiu a subliniat că pierderile invocate public nu reflectă realitatea economică a complexului.

„În realitate, profitul a fost de vreun miliard de lei, numai că două miliarde de lei trebuiau plătite, sau au trebuit plătite pentru certificatele de gaze cu efect de ser. Bani pe care, în cea mai mare parte, în mod tradițional, complexul energetic (…) îi primea de la guvern. Numai că guvernul anul trecut nu le-a mai dat bani”, a precizat Petrișor Peiu.

Liderul senatorilor AUR a arătat că România a pierdut sume uriașe din cauza decarbonizării făcute fără strategie.

„Deci pentru a primi un aviz să dăm un ajutor de stat de 215 milioane de euro, România a pierdut 25 de miliarde de euro. Cam asta e povestea decarbonizării. Am ajuns, cu alte cuvinte, la punctul nodal, pentru a putea să supraviețuim energetic, de acum încolo, și să trecem această perioadă grea în următorii 4, 5, 6 ani, poate și mai mult”, a spus Petrișor Peiu.

AUR atrage atenția că România nu își mai permite să închidă capacități energetice funcționale fără să pună nimic solid în loc. Salvarea CE Oltenia, oprirea decarbonizării, crearea unui holding energetic național și finalizarea investițiilor energetice sunt măsuri esențiale pentru reducerea prețurilor, protejarea locurilor de muncă și recâștigarea independenței energetice.

