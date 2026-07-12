ALERTĂ ANM | Cod galben de furtuni, vijelii și grindină în aproape toată țara până luni seară!

Vremea se schimbă radical în aproape toată țara. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis un Cod galben de instabilitate atmosferică accentuată, valabil de duminică dimineața până luni seară, la ora 22:00. Meteorologii avertizează că fenomenele extreme, precum vijeliile, căderile de grindină și ploile torențiale, vor mătura succesiv mai multe regiuni, existând riscul producerii de inundații locale.
România intră sub o alertă extinsă de instabilitate atmosferică accentuată. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a detaliat parcursul frontului de furtuni care va traversa țara în mai multe valuri succesive. Fenomenele extreme vor debuta în vest și sud-vest, urmând ca pe parcursul nopții și al zilei de luni să se mute cu violență în jumătatea estică a teritoriului.
Furtuni violente în Banat, Oltenia și Transilvania
În prima parte a intervalului avertizat, fenomenele severe se vor concentra în sudul Banatului, cea mai mare parte a Olteniei, nordul Munteniei, sudul Transilvaniei și vestul Moldovei.
Locuitorii din aceste regiuni se vor confrunta cu fenomene meteo violente:
Averse torențiale care pot provoca acumulări rapide de apă;
Descărcări electrice frecvente;
Vijelii și intensificări puternice ale vântului, cu rafale ce vor atinge viteză de 50–70 km/h;
Grindină de dimensiuni mici și medii (între 1 și 3 centimetri), pe arii restrânse.
În intervale foarte scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor oscila între 15 și 25 l/mp, însă izolat solul va trebui să absoarbă cantități de peste 30–40 l/mp, generând risc de inundații locale.
Din duminică seară, codul galben se mută în estul țării și în București
Începând de duminică, 12 iulie, de la ora 18:00 și până luni dimineață la ora 10:00, frontul de instabilitate atmosferică își va schimba traiectoria. Acesta va afecta Dobrogea, cea mai mare parte a Munteniei (inclusiv Capitala) și a Moldovei, precum și sud-estul Olteniei și al Transilvaniei.
Meteorologii mențin neschimbat tabloul fenomenelor prognozate: ploi torențiale, fulgere, vijelii cu aspect de tornadă și grindină. Vântul va sufla în rafale de până la 70 km/h, iar local cantitățile de apă acumulate vor depăși pragul critic de 40 l/mp.
Luni: Prăpădul continuă. Cum va fi vremea marți și miercuri
Instabilitatea nu se domolește nici la începutul săptămânii. Luni, 13 iulie, între orele 10:00 și 22:00, avertizarea Cod galben rămâne activă pentru Muntenia, Dobrogea, cea mai mare parte a Moldovei, dar și pentru estul și sud-estul Transilvaniei.
Aversele torențiale și vijeliile vor continua să lovească aceste zone, însă ANM avertizează că astfel de episoade violente se pot produce, izolat, pe întreg teritoriul României. Mai mult, tendința de vreme rea se va menține și la mijlocul săptămânii: marți și miercuri fenomenele severe vor lovi cu precădere jumătatea de est, urmând ca ulterior să cuprindă din nou majoritatea regiunilor.
În funcție de severitatea și evoluția sistemelor noroase, meteorologii pot actualiza mesajele de alertă generală și pot emite coduri roșii sau portocalii de tip nowcasting pentru fenomene severe iminente.