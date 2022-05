Un şofer acuzat că ar fi mituit un poliţist din Olt pentru a nu-l sancţiona că circulă fără asigurarea RCA la autoturism a fost achitat de magistraţii Tribunalului Olt, deoarece mita a fost filmată cu o cameră personală a agentului de poliţie, iar acesta nu avea ordin de serviciu pentru a utiliza sisteme audio-video.

Decizia magistraţilor olteni a fost emisă recent, însă cazul este din anul 2018. În data de 8 martie 2018, şoferul a fost tras pe dreapta de un echipaj al Biroului Rutier Slatina, pe bulevardul Sfântul Constantin Brâncoveanu, de la intrarea în municipiu.

Întrucât nu avea o asigurare de răspundere civilă valabilă, bărbatul a oferit bani poliţistului, introducând o bancnotă de 100 lei, împăturită, în buzunarul stâng exterior al uniformei de serviciu a agentului de poliţie. Omul legii a refuzat primirea banilor, returnându-i conducătorului auto, momentul fiind filmat cu ajutorul unei camere de înregistrare aflate chiar în dreptul buzunarului uniformei agentului de poliţie.

Ulterior, poliţistul a anunţat Direcţia Generală Anticorupţie, iar filmare realizată cu camera personală de tip „body worn” a poliţistul a fost depusă la dosarul de dare de mită.

Decizia Tribunalului

Tocmai faptul că infracţiunea a fost filmată cu camera personală a poliţistului a determinat Tribunalul Olt să-l achite pe şoferul mituitor. Magistraţii au reţinut că modul de obţinere a dovezilor incriminatoare nu a fost unul legal.

„Raportat la aceastea, Dispozitia IGPR nr. 82/2017 – file 63-68/ dosar judecata, stabileste detaliat regulile de utilizare a sistemelor audio video exclusiv de tip Body Worn Camera, (acestea fiind camerele avizate spre folosire, politistul denuntator purtand asupra sa camera personală marca „BOBLOV”)

Aceasta, cum rezulta din preambului dispozitiei, ca mijloc de protectie a politistilor impotriva faptelor de ultraj, respectiv ca mijloc de descurajare a savarsirii unor fapte ilegale, in special a celor de coruptie, Dispozitia IGPR instituind expres , in art. 3, ca sistemele audio video portabile pot fi folosite de politisti, in timpul serviciului/ art. 1, care sunt desemnati prin dispozitie de sefii unitatilor de politie.

Ori agentul de politie ######### nu a fost desemnat in acest sens, astfel cum rezulta Adresa IPJ ### nr. 19807/SR/CI/01 martie 2019 din care reiese ca acesta este atestat doar in calitate de operator radar din data de 04 ianuarie 2016, dar nu este nominalizat ca in exercitarea atributiilor de serviciu sa utilizeze sisteme audio- video Body Worn Camera. (…)

Reaminteste Tribunalul ### ca instanța de contencios constituțional a statua că probele pot fi viciate atât prin încălcarea dispozițiilor legale privitoare la administrarea lor, cât și prin obținerea probelor prin metode nelegale, iar legea procesual penală „interzice în mod absolut administrarea probelor prin probe neloiale… ca și folosirea procedeelor de obținere nelegală a probelor, legiuitorul excluzând în mod absolut astfel de practic/procedee din câmpul legalității””, reţine instanţa.

Decizia judecătorilor Tribunalului Olt nu este definitivă şi poate fi atacată cu apel.