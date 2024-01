Facturarea electronică a devenit obligatorie de la începutul acestui an pentru toate tranzacțiile. Ministerul de Finanțe a anunțat că, în prima etapă, toate firmele din România, indiferent dacă sunt sau nu înregistrate pentru plata TVA au obligația să raporteze în sistemul național toate facturile emise în relația cu alte firme și cu instituțiile publice.

Toate firmele sunt obligate să raporteze tranzacțiile făcute prin sistemul e-Factura în cel mult 5 zile de la emiterea lor. Până la începerea celei de-a doua etape, se va merge în paralel cu facturi emise și primite și în format de hârtie, și pe email, dar raportarea lor în sistem este obligatorie indiferent de forma facturii.

„Este o procedura noua si pentru noi, cei din domeniul contabilitatii, pentru clientii nostri. Trebuei sa avem in vedere ca si clientii provin din medii diferite si nu toti au acces la aparatura informatica, si nu toti stiu ce inseamna un program informatic. Noi i-am directionat sa isi achiz o semnatura electronica, in baza careia noi le vom face inregistrarea pe Spatiul Privat Virtual al ANAF-ului, ulterior sa-si achizitioneze un program informatic, care sa-i ajute si sa-i faciliteze in transmiterea acestei ro-efacturi incepand cu anul acesta”, a declarat Elena Vilceanu, director economic.

Chiar dacă a trecut doar o săptămână de la implementarea facturării electronice, problemele nu au întârziat să apară.

„De la utilizarea acestei semnaturi electronice pana la utilizarea programelor informatice pentru ca, asa cum spuneam, este greu (pentru clienri – n.r.) sa se obisnuiasca cu lucruri noi. Ieri am incercat sa accesam site-ul ANAF si chiar nu a functionat”, a mai spus directorul economic.

Scopul noii platforme online și întreaga tranziția la facturi electronice are ca scop standardizarea la nivel internațional.

Sursa: Realitatea Financiara