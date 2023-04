Preşedintele Partidului Național Liberal, premierul Nicolae-Ionel CIUCĂ și secretarul general al Partidului Național Liberal, ministrul Afacerilor Interne, Lucian Nicolae BODE, au fost prezenți la o întâlnire alături de membrii organizației PNL Gorj. Pentru liderul PNL, premierul Nicolae-Ionel CIUCĂ, Gorjul se află foarte aproape de locul unde a copilărit.

Discuțiile au avut ca temă și o dezbatere a obiectivelor de dezvoltare ale județului.

Declarații Nicolae-Ionel CIUCĂ

„Îmi doresc ca transformarea Gorjului să însemne diversificarea economiei, reducerea decalajelor față de alte unități administrative, dar și venituri mai mari pentru locuitorii de aici.

În această regiune, nu a fost niciodată ușor să faci politică liberală, dar organizația PNL Gorj are un mare potențial pentru a câștiga încrederea cât mai multor cetățeni în 2024. De când este la guvernare, PNL are o serie importantă de reușite, dovedite prin cifre, de la creștere economică, la absorbție record de fonduri europene și până la valori record de investiții, singurele care pot asigura o dezvoltare sustenabilă. De aceea, este bine ca tot mai mulți oameni să cunoască realizările liberale și am încredere în echipa de aici că le poate promova așa cum se cuvine.

Gorjul are cea mai mare alocare dintre cele șase județe beneficiare ale Fondului pentru o Tranziție Justă. Un astfel de concept înseamnă să dezvoltăm economiile noastre, dar fără a pune povară tocmai pe umerii acelora care au trudit și muncesc din greu pentru a asigura energia care le ține în viață. Avem aproape 900 de milioane de euro investiții în Complexul Energetic Oltenia – în județele Gorj și Dolj – din Fondul pentru Modernizare. De asemenea, sunt convins că drumul expres Craiova – Târgu Jiu va fi o adevărată autostradă a dezvoltării pentru Gorj. Așadar, acesta este viziunea liberală: să realizăm investiții care să conteze și care să rămână peste timp, dar și să avem grijă de locurile de muncă ale oamenilor și să continuăm să creștem veniturile

„Mi-am adus aminte ieri de perioada în care aveam timp să mă relaxez și mergeam la pescuit în Gorj, pe Tismana, Bistrița, Sușița sau Gilort. Realitatea e că toată lumea, când spune Gorj, spune energie. Dar Gorjul are și un potențial turistic important, având câteva locuri absolut fabuloase și i-am încurajat pe cei prezenți să le promoveze”- Nicolae-Ionel CIUCĂ