Guvernul va aloca 51 de milioane de lei pentru reabilitarea a 16 obiective din 5 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Gorj afectate de cutremur, a anunţat premierul Nicolae Ciucă, miercuri, la începutul ședinței de la Palatul Victoria.

Premierul Nicolae Ciucă a anunţat, în ședința de guvern de miercuri, că vor fi alocați bani din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023, pentru unele unități administrativ teritoriale din județul Gorj afectate de cutremurele din 13-14 februarie 2023. Este vorba de suma de 51 de milioane de lei, ce va fi alocată pentru 5 unităţi administrative, pentru 16 obiective.

”Ieri am avut un dialog şi o analiză pe o serie de măsuri pe care am început să le materializăm, poarte dintre ele chiar în şedinţa de guvern de astăzi. Am stabilit, astfel, să aprobăm în şedinţa de guvern o hotărâre de guvern pentru reabilitarea şi eventual construcţii noi pentru clădirile care au fost afectate în judeţul Gorj. Este vorba de aproximativ 51 de milioane de lei care vor fi alocate la 5 unităţi administrative, pentru 16 obiective”, a spus premierul Nicolae Ciucă.

La rândul său, ministrul Dezvoltării – Cseke Attila a declarat că este vorba de o sumă de 51,4 milioane de lei, pentru cinci unităţi administrativ-teritoriale de pe raza judeţului Gorj, municipiul Târgu Jiu, oraşul Tismana, comuna Arcani, Runcu şi Stăneşti, pentru lucrări de reparaţii, consolidări şi chiar desfiinţare de obiective de investiţii şi reconstruire, la 16 obiective, toate cu destinaţia învăţământ.

Tot pe agenda ședinței de miercuri este și un proiect de OUG pentru aprobarea Programului național ”Școli sigure și sănătoase”, în primă lectură. Este vorba despre programul de reabilitare a şcolilor cu risc seismic 1, şi de asemenea un proiect de lege, tot în primă lectură, prin care se vor simplifica procedurile privind elaborarea documentelor şi diminuarea timpului de acordare a avizelor şi a aprobărilor.

”Practic, aflarea în primă lectură a ordonanţei şi a proiectului de lege este determinată tot de decizia de a diminua timpul de avizare la nivelul ministerelor şi în felul acesta, în şedinţa viitoare vor analiza şi aproba cele două”, a declarat premierul.