În prima etapă a playout-ului ligii a doua de fotbal, FC Braşov a învins, astăzi, pe Stadionul Tineretului, pe ACS Viitorul Pandurii Târgu-Jiu, scor 3-1.

Oaspeții au condus cu 1-0 după golul marcat de Claudiu Dragu, în minutul 24. Galben-negrii au egalat în minutul 45, din penalty, prin Angelov, atacant bulgar care obţinuse şi lovitura de la 11 metri. Intrat la pauză, Adi Chică Roşă a fost omul reprizei secude.

A marcat pentru 2-1, în minutul 62, cu un lob peste portar de la 18 metri. Apoi a făcut 3-1 în minutul 64, cu un şut la colțul scurt, din 5 metri, după o centrare a lui Dumbravă. FC Braşov a rămas în inferioritate din minutul 82, după eliminarea lui Diallo. La final, antrenorul celor de la FC Braşov, Dan Alexa, a declarat:

Am întâlnit totuşi o echipă bună, o echipă cu jucători cu experiență. Au jucat cu 3 mijlocaşi centrali de închidere. Au încercat să ne blocheze. E destul de greu să ajungi în zona porții lor. Cred că a fost un joc controlat de noi. Au trecut o singură dată în prima repriză centrul terenului şi am primit un gol foarte uşor de contracarat. Dar am avut reacție, repriza a doua a fost foarte bună. Pe lângă cele două goluri am mai avut 3-4 situații chiar şi cu om în minus. O victorie importantă pentru că ne dorim să câştigăm grupa. E bine că ne-am distanțat de ei. Avem 5 puncte față de Tărgu Jiu. Şi o să ne luptăm cu Chiajna pentru primul loc. E o palidă consolare, dar trebuie să pregătim sezonul următor. O să apară jucători care au evoluat mai puțin, dar treptat, nu dintr-o dată. Am încredere în toată lumea. Chică Roşă şi Spătaru au intrat foarte bine. Mă bucur pentru ei. Avem potențial şi am arătat că putem face un fotbal foarte bun. Ne dau o mare linişte cele trei puncte şi putem aborda altfel următoarele meciuri.

Cu acest succes, FC Braşov este pe locul 2 al Grupei B din playout, cu 31 de puncte. Stegarii vor întâlni etapa viitoare, în deplasare, pe 1 aprilie, pe Progresul Spartac.