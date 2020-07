Incendiu la Spitalul 700 din Târgu Jiu, la Secția Neurologie destinată pacienților suspecți de infecția cu noul coronavirus.

Pompierii au fost solicitați în jurul orei 07:00 sa intervina, de catre un angajat al spitalului.

La fata locului s-au deplasat doua autospeciale de stingere cu apa si spuma, o autoplatforma pentru lucru la inaltimi, o autospeciala pentru transport victime multiple si un echipaj SMURD din cadrul Detasamentului de Pompieri Tg-Jiu.

Echipajele de interventie au constatat ca o lampa de iluminat dintr-o baie situata pe holul sectiei degaja fum dens.

Lampa fusese deconectată de catre angajatii spitalul care acționaseră cu un stingător pentru stingerea incendiului.

S-a efectuat aerisirea încăperii si a holului.

Din fericire, nimeni nu a suferit leziuni in urma acestui incident, saloanele in care se afla pacienții nu au fost afectate, nu s-a impus evacuarea pacienților sau a personalului medical, iar in prezent activitatea spitalului se desfasoara in conditii normale.