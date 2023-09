Patronii stației ilegale de gaz au fost aduși cu duba la audieri miercuri dimineață. Ionuț Doldurea, fiul fostului primar din Caracal, și asociatul său, Cosmin Stângă, au fost reținuți pentru 24 de ore și sunt acuzați pentru distrugere din culpă cauzatoare de un dezastru. La Parchetul General, administratorii au coborât încătușați din dubă și nu au scos niciun cuvânt, la fel ca și în timpul audierilor de marți seara, care au durat nu mai puțin de 8 ore. Aceștia vor să vorbească doar prin intermediul avocatului.

Patronii statiei GPL din Crevedia care a explodat pe 26 august si a provocat un adevarat dezastru au fost adusi, miercuri dimineata, la Parchetul General pentru audieri. Cei doi parea destul de relaxati, avand pe fata un zambet nedezlipit.

Acestia nu au vorbit nici miercuri dimineata cu presa, afisand aceeasi atitudine ca si cu o seara in urma.

Ei au coborat din duba politiei cu catusele la maini, dupa ce au fost retinuti in cursul serii de marti spre miercuri, fiind acuzati de mai multe fapte de coruptie.

Grav este ca cei doi refuza sa vorbeasca nu doar cu reprezentantii mass media, ci si cu anchetatorii.

Marti, dupa 8 ore de audieri, au preferat sa pastreze tacerea. Avocatul celor doi a spus ca acestia nu vor face declaratii in perioada urmatoare.

Avocatul lui Ionut Doldurea a mai spus ca in noaptea explozie acesta se afla in zona respectiv. Pentru moment este greu de spus daca este adevarat, si asta deoarece ne amintim ceea ce au spus autoritatile, respectiv ca au incercat sa ia legatura cu acesta si nu au resusit.

Ionut Doldurea e fiul primarului din Caracal, este actionarul majoritar al statiei GPL care a explodat. Practic, acesta a ascuns sub pres mare parte din neregulile care au fost semnalate la acea statie care a functionat ilegal timp de 3 ani.

In urma exploziei, 5 persoane au decedat si alte cateva se afla in stare critica in urma ranilor provocate de suflul deflagratiei.

Sursa: Newsinn